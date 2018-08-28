مجهولون يحاولون اختطاف موظفة في الشارع باستعمال سيارة من دون ترقيم

الضحية عمرها 24 سنة وتعمل بمؤسسة عمومية في بسكرة

نجت، أمس، موظفة عمرها 24 سنة، من محاولة اختطاف تعرضت لها بحي 1000 مسكن بمدينة بسكرة، بعدما اعترضت طريقها مركبة على متنها ثلاثة أشخاص خلال تنقلها صباحا للعمل بمؤسسة عمومية.

وعلمت «النهار» أن الضحية تفاجأت خلال سيرها لوحدها بنزول شاب من سيارة طلب منها منحه رقم هاتفها، لكنها رفضت رغم إصراره.

ليقوم بمحاولة إرغامها على الركوب معه رفقة السائق وشخص آخر كانوا على متن سيارة سياحية بيضاء اللون من دون لوحة ترقيم،لكن مقاومتها أنقذتها من الوقوع في قبضة الفاعلين.

وبالموازاة مع تواجد مواطن بالمكان تدخل لإنقاذها من الاختطاف، حيث حاول الفاعلون الاعتداء عليه بسلاح أبيض قبل فرارهم.

ليقوم بالاتصال بالشرطة التي تنقلت إلى مكان الحادثة وباشرت التحقيق في القضية بعد جمع المعلومات المتعلقة بمواصفات الفاعلين، الذين يرجح أنهم ترصدوا الضحية خلال خروجها في الصباح الباكر للعمل.

مستغلين قلة الحركة وخلو المكان للقيام بفعلتهم التي انتهت بالفشل، في انتظار القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.