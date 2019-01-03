مجهولون يحرقون 5 سيارات بقسنطينة

أقدم مجهولون، على إحراق 5 سيارات كانت مركونة بحضيرة في الوحدة الجوارية رقم 17 بالمدينة الجديدة علي منحلي، بقسنطينة.

وأكدت مصادر مطلعة “للنهار اون لاين”، أن الحادثة وقعت ليلة أمس.

أين أقدم مخربون، على حرق هياكل 5 سيارات متعددة الماركات ماسبب لها خسائر فادحة.

وحسب ذات المصدر، فإن سبب إقدام هؤلاء على هذا الفعل، قد يعود لخلافات مالية مع أصحاب السيارات، متعلقة بحضيرة الحي.

من جهتها تدخلت أجهزة الأمن، وفتحت تحقيقا لمعرفة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل.

للإشارة، فإن هذا العمل ليس الأول من نوعه، حيث تم تسجيل أحداث مماثلة خلال الشهرين المنصرمين.