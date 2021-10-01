مجهولون يحطمون قبر المجاهد مسعود زغار ومصالح الأمن تفتح تحقيقا

أقدم مجهولون على تخريب وتحطيم قبر المجاهد مسعود زغار، في بلدية العلمة. فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية.

ونشرت بلدية العلمة على صفحة فيسبوك “نتأسف للواقعة الشنيعة التي مست قبر أحد رموز المدينة والوطن. المجاهد المرحوم مسعود زغار”.

وأضافت “نأمل أن يتم معاقبة المجرمين في أقرب وقت، اللهم ارحمه واغفر له”.

وأفادت أن مصالح الأمن متواجدة بعين المكان للتحقيق في الحادثة والوصول بسرعة للفاعلين.

من هو المجاهد الراحل مسعود زقار؟

مسعود زقار ولد سنة 8 ديسمبر 1926 في العلمة وتوفي 21 نوفمبر 1987 في مدريد. كان أحد أبرز رجال المخابرات الجزائرية في عهد هواري بومدين ومن رجالاته وبطل حقيقي.

عاش لأجل بلده الجزائر التي وهب نفسه لأجلها بنفسه وماله الخاص أيضاً. وكان قد مول العديد من العمليات الجاسوسية الناجحة لجواسيس جزائريين في الخارج. رغم أنه لم يتم الكشف إلا على القليل جدا من تلك العمليات. رجل كانت ترتعد لذكر اسمه المخابرات الفرنسية لمكانته الخاصة لدى عظماء هذا العالم وأقويائه ولا سيما من الأمريكيين.