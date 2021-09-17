مجهولون يختطفون صاحب شاحنة لنقل المواد شبه الصيدلانية ثم يقتلون شابا في عنابة

تسببوا في ارتكاب جريمة إضافية خلال هروبهم

تعرض، نهاية الأسبوع المنصرم، صاحب شاحنة لنقل المواد الصيدلانية في عنابة، للاختطاف وسرقة شاحنته التي كانت محمّلة بمواد شبه صيدلانية على مستوى منطقة “السرول” التابعة لبلدية “البوني” في عنابة.

وذكرت مصادر مقربة لـ “النهار“، بأن الضحية كان على متن شاحنة من الحجم المتوسط، قادمة من إحدى الولايات الشرقية لتوزيع وتسليم مواد شبه صيدلانية لمؤسسة خاصة، في المنطقة الصناعية بحي “السرول”، ليتفاجأ بتوقيفه من طرف شخصين في عقدهما الثاني من العمر، قاما بالركوب بالقوة في الشاحنة وتهديده بالسلاح الأبيض وتحويل مساره إلى وجهة مجهولة، وقد تسببا في إصابة شخص خلال هروبهما، في عقده الثالث من العمر، كان على متن دراجة نارية، وخلفا له إصابة بالغة تسببت في وفاته بعين المكان.

وقد تدخلت وحدات الدرك الوطني لفتح تحقيق في القضية، وتحديد هوية المتورطين في هذا الاعتداء العنيف، والبحث عن مكان تواجد الشاحنة والشخص المختطف.