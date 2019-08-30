مجهولون يخربون جدارية “علي لابوانت” في القصبة

تعرضت الجدارية الموجودة في أعالي القصبة في المنزل الذي استشهد فيها المجاهد علي لابوانت و حسيبة بن بوعلي و لوبوتي عمر .

و استنكر سكان أعالي القصبة هذا الفعل الشنيع و الذي كان يمثل فخر لهم ،داعين البحث عن الفاعل ومعاقبته.

للعلم استشهد علي عمار المدعو علي” لابوانت” ورفقائه حسيبة بن بوعلي وعمر ياسف ومحمود بوحميدي ببيت بأعالي القصبة في الثامن من أكتوبر 1957.

للتذكير، فإن “علي لابوانت” اشتهر بشجاعته وعملياته البطولية ضد قوات الاستعمار إلى جانب مجموعة من المجاهدين الأبطال في معركة الجزائر بقيادة ياسف سعدي.