مجهولون يخربون صمام هوائي بالقناة الرئيسية للمياه بالزبوجة في الشلف

تدخل اليوم أعوان الجزائرية للمياه التابعين لوحدة الشلف لغلق القناة الرئيسية للمياه بعد إقدام مجهولين على تخريب صمام هوائي على مستواها في المنطقة الرابطة بين بلديتي بنايرية والزبوجة.

أين تم مباشرة أشغال تغيير الصمام الهوائي المخرب في خطوة لضمان تزويد الزبائن بهذه المادة الحيوية .

هذا ، كما أشارت مؤسسة الجزائرية للمياه بيان لها إلى ظاهرة تعرض الهياكل التابعة لها للتخريب والكسر في عدة نقاط خلال الفترة الأخيرة، الحالة التي كثيرا.

ما تتسبب في إنقطاع المياه على المواطنين ناهيك عن الخسائر المادية التي تتكبدها المؤسسة.