مجهولون يخربون كوابل الربط.. إنقطاع التزود بالأنترنت عن 1100 عائلة بمعسكر 

أقدم مجهولون في ساعة متأخرة من ليلة السبت المنقضي على تخريب خزانة “الأمسان” التي تضم أجهزة التحكم التقني لسير شبكة الأنترنت على مستوى الضاحية الجنوبية لمدينة المحمدية في معسكر.

وتضم الضاحية نحو 1100 مسكن تتوزع على 6 أحياء فضلا عن تجزئة السكنات الفردية.

المجهولون قاموا بسرقة كوابل الربط الخاصة بالشبكة بحجم 240 متر. مستغلين الظلام الذي كان يعم المنطقة نتيجة للأعطاب التي طالت أعمدة الإنارة العمومية.

وفور ذلك تولى زبائن إتصالات الجزائر على مستوى وكالة المحمدية إخطارها بالإنقطاع المفاجئ للشبكة خلال منتصف الليل. قبل أن يتبين تعرض خزانة الأمسان للتخريب والسرقة.

مسؤولو الوكالة سارعوا إلى تقييد شكوى لدى مصالح الأمن الحضري ضد مجهول.

كما شهدت قرية بغداد التابعة إداريا لبلدية سيدي عبد المومن قبل نحو أيام إلى حادث مماثل. مما انجر عنه حرمان سكان القرية من التزود بشبكة الانترنت.

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