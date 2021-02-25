مجهولون يذبحون شابا من الوريد إلى الوريد داخل منزلهم بوادي العلايق في البليدة

استيقظ حي السيولة بوادي العلايق الواقعة شمال الغربي لولاية البليدة على جريمة بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ 39 سنة.

حيث وجد الضحية مذبوحا من الوريد إلى الوريد، أمام مدخل منزلهم من طرف مجهولين.

وحسب ذات المصدر، فإن الرواية الأولى تؤكد ان مجهولين قاموا بذبح الضحية داخل المطبخ.

حيث وجدت بركة من الدماء قبل أن يحاول الضحية الفرار إلى خارج المنزل.

وتم العثور على قطارات من الدماء في المطبخ إلى مدخل البيت، حيث لفظ هذا الأخير أنفاسه الأخيرة عند باب المنزل.

كما أفاد مصدر آخر أن الضحية قام بالانتحار.

من جهتها مصالح الحماية المدنية بدائرة وادي العلايق قامت بنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

كما تنقلت لعين المكان عناصر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بوادي العلايق مرفقة بعناصر الفرقة العلمية لتحديد سبب الحقيقي لوفاة الضحية.