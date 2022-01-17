مجهولون يستغلون اسم “ايميغري” لتأسيس شركة وهمية في العاصمة

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الاثنين، ملف قضية مغترب اتهم بعدم إشهار بيانات قانونية لمؤسسة اقتصادية. وتتعلق باستيراد وتصدير قطع الغيار، وتم سماعه لمعارضة الحكم الغيابي الصادر بحقه. والذي قضى بتغريمه 500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

في حين كشف بعد مثوله أمام المحكمة انه لا علاقة له بالشركة واتهم اشخاص مجهولون باستغلال اسمه في نشاط تجاري.

كما صرح أنه مقيم بفرنسا لمدة 20 سنة ومقر الشركة بباب الزوار، واظهر للقاضي بطاقة الإقامة التي تثبت صحة أقواله. وبعد مواجهة القاضي بالفواتير والبيانات خاصة به أنكر ذلك، وطالب بفتح تحقيق كونه وقع ضحية في ملف الحال وليس متهم. فيما التمس وكلي الجمهورية تطبيق القانون في حق المتهم، كما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم يوم 24 جانفي الجاري.

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وتمكنت مصالح الأمن الوطني، في وقت سابق، من فك خيوط قضية احتيال راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري. حيث تعرض هؤلاء إلى النصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أين أوهمت ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا.

كما ألقت مصالح الأمن، القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 3 أشخاص، كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية حيث استعانوا، من داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة. كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة و عنابة و وهران وفي الخارج.

في حين لجأ أعضاء الشبكة الاجرامية، حسب بيان الأمن، إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا. تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، على غرار “FUTURE GATE”، “SVIT-OSVITI” و”INSIDE.COM”.

كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني باقي المواطنين ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، التقرب من مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة.