مجهولون يستولون على المبرّدات وهواتف المرضى في المستشفى الجامعي بقسنطينة!

تعرضت مصلحة جراحة العظام “ب” في المركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” بقسنطينة، ليلة أول أمس الثلاثاء، إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس الأربعاء، إلى جريمة سرقة استهدفت مبردات كهربائية وهواتف نقالة ملك للمرضى المقيمين بالمصلحة.

الجريمة اقترفها مجهولون استهدفوا المصلحة ليلا، وهي الجريمة التي تم تسجيلها في أقل من الأسبوع، بعدما تعرضت 3 مكاتب لأطباء مساعدين في جناح العلاج بالأشعة الكيميائية بمصلحة علاج السرطان الدكتور “بن زرجب” للسرقة بعد اقتحامها، صبيحة الجمعة الماضي، حيث استهدف الجناة العتاد المكتبي للأطباء، ثم لاذوا بالفرار بعد سماعهم لحركة العاملين في المصلحة.

وذكرت مصادر استشفائية مطلعة لـ “النهار”، بأن المجهولين تسللوا إلى مصلحة جراحة العظام “ب” التي تتواجد في الطابق الثاني لمجمع “إبن سينا” للجراحة، في ليلة أول أمس الثلاثاء، إلى الساعة الأولى من يوم أمس الأربعاء، عبر البوابة الرئيسية للمصلحة، وتمكنوا من نزع المبردات الكهربائية والاستيلاء عليها وكذا سرقة الهواتف النقالة للمرضى المقيمين الذين كانوا غارقين في النوم، أين غادر المجرمون الذين يجهل عددهم المصلحة في جنح الليل إلى خارج أسوار المركز الاستشفائي الجامعي، ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، ليتم إخطار مصالح الأمن بحادثة التسلل إلى مصلحة جراحة العظام “ب” والسرقة التي استهدفت المبردات الكهربائية وكذا الهواتف النقالة للمرضى المقيمين، وباشرت عناصر الضبطية القضائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الأمن الحضري الثالث في حي “الأمير عبد القادر” صاحب الاختصاص الإقليمي، لمصالح الأمن عمليات البحث والتحقيق بعد معاينة مسرح الجريمة، وأخذ العينات والبصمات من طرف عناصر الشرطة العلمية وفرقة تحقيق الشخصية، وذلك لأجل تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم لاحقا.

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قسنطينة: توقيف نصاب متخفي بوثائق مزورة محل 21 أمر قضائي

كما تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة. من توقيف شخص، محل 21 أمر بالقبض صادرة من عدة محاكم بشرق ووسط البلاد. عن قضايا نصب وتزوير في محررات إدارية، تجارية، وبنكية، وإصدار شيكات بدون رصيد. ومبحوث عنه في قضية مماثلة لدى الأمن الحضري التاسع علي منجلي. وقائع العملية تعود إلى تنسيق استعلاماتي بخصوص معلومات عن تخفي شخص مشبوه على مستوى المدينة القديمة. ليتم الترصد له وإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه. وتبين عند مراقبته أنه يستخدم وثيقة هوية مزورة للتملص من المتابعات القضائية التي هو متورط فيهات. ومباشرة تم تحويله لمقر الفرقة، حيث بعد تأكيد هويته الحقيقية على مستوى محطة تحقيق الشخصية. تم تنقيطه و كشف أنه محل 21 أمر قضائي جلها أوامر بالقبض صادرة من محاكم عنابة، قسنطينة، الخروب. بالإضافة كذلك إلى بئر مراد رايس، عزازقة، بوفاريك، العلمة، الدرعان، الرويبة، و الشراقة، ليتم إنجاز ملفات جزائية عن ذات الأوامر القضائية. بالإضافة لملف منفصل عن قضية استخدامه لوثيقة هوية مزورة. كما تبين ان المعني مبحوث عنه من قبل الضبطية القضائية للأمن الحضري التاسع بأمن دائرة علي منجلي في قضية مشابهة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية.

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