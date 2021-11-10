مجهولون يستولون على 25 رأس غنم بعين فارس في معسكر
تعرض موال ليلة أول أمس إلى سطو من طرف مجهولين استهدفوا ضيعته الفلاحية الكائنة بدوار الحبايلية في إقليم بلدية عين فارس في ولاية معسكر.
حيث تمكنوا من مداهمة إسطبل لتربية المواشي و الإستيلاء على نحو 25 رأسا من الغنم و اقتيادها إلى وجهة مجهولة.
وكان اللصوص قد استغلوا عامل الإضطرابات الجوية التي رافقتها تهاطلات الأمطار الغزيرة و الرياح مما حال دون سماع الجلبة التي تصاحب عادة عمليات السرقة.
وفي هذا السياق أوضح الضحية الذي تولى إبلاغ مصالح الدرك الوطني أنه اعتاد على رعي أغنامه ثم العودة بها بعد المغيب إلى الإسطبل إلى حين سرقتها في سابقة له.
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حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين المغشوش بمعسكر
كما تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين موجهة لإعادة بيعها.
في هذا السياق تمت العملية أثناء قيام أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمعسكر، بخدمة دورية على الطريق الوطني رقم 17 أ
الرابط بين بلديتي معسكر وبوحنيفية بالضبط بحور الدوران السنايسة بلدية تيزي. أين تم توقيف شاحنة. وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها.
تم العثور على كمية من خليط من مادة القمح اللين المطحونة والنخالة موزعة على أكياس بلاستيكية بوزن 40 كلغ للكيس الواحد.والمقدر وزنها بـ 57 قنطار
و تقدر قيمتها المالية ب 159.600.00 دج.
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