مجهولون يستولون على 25 رأس غنم بعين فارس في معسكر

تعرض موال ليلة أول أمس إلى سطو من طرف مجهولين استهدفوا ضيعته الفلاحية الكائنة بدوار الحبايلية في إقليم بلدية عين فارس في ولاية معسكر.

حيث تمكنوا من مداهمة إسطبل لتربية المواشي و الإستيلاء على نحو 25 رأسا من الغنم و اقتيادها إلى وجهة مجهولة.

وكان اللصوص قد استغلوا عامل الإضطرابات الجوية التي رافقتها تهاطلات الأمطار الغزيرة و الرياح مما حال دون سماع الجلبة التي تصاحب عادة عمليات السرقة.

وفي هذا السياق أوضح الضحية الذي تولى إبلاغ مصالح الدرك الوطني أنه اعتاد على رعي أغنامه ثم العودة بها بعد المغيب إلى الإسطبل إلى حين سرقتها في سابقة له.

طالع أيضا:

حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين المغشوش بمعسكر