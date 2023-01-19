مجهولون يسطون على أغراض فريق كرة سلة نسوي بباتنة

تعرضت ليلة البارحة أغراض نادي الإتحاد الرياضي الأوراسي لكرة السلة سيدات الناشط في القسم الوطني الممتاز الى سرقة من طرف مجهولين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد دخل مجهولون في ظروف غامضة غرفة تغيير الملابس بالمركب الرياضي أول نوفمبر 1954 بمدينة باتنة. واستولوا على جميع الأغراض والممتلكات الخاصة بالفريق من بينها حوالي 20 كرة من نوعية جيدة. بالإضافة كذلك إلى 16 زوج حذاء من نوعية جيدة أيضا، وألبسة رياضية خاصة بلاعبات النادي. إضافة كذلك إلى سرقة أغراض أخرى مختلفة.

الأمر الذي جعل الفريق في حيرة من أمره وهو المقبل غدا الجمعة على مقابلة ضد فريق من ولاية سطيف. وبعدها مقابلة أخرى مع فريق كوسيدار في العاصمة.

من جهته أكد رئيس النادي عبد السلام سفاري “للنهار” أن إمكانيات الفريق لا تسمح لهم بإعادة اقتناء الألبسة والكرات وغيرها من الأغراض المسروقة.

يذكر أن عمليات سرقة مشابهة لها تقريبا نفس الظروف عرفها المركب الرياضي أول نوفمبر. راحت ضحيتها فرق كرة اليد والسلة والطائرة، وكلها بقيت في حكم المجهول لحد الساعة.