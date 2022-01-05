مجهولون يسطون على محتويات منزل من طابقين في حي “كشيدة” بباتنة

شهد حي “كشيدة” في مدينة باتنة، حادثة سرقة غريبة استهدفت منزل الضحية “ب.ع” المتكون من طابقين، منتهية بهما الأشغال، حيث قام أفراد العصابة بسرقة كل محتويات المسكن من دون استثناء، في عملية يبدو أنها استغرقت مدة طويلة، وسُخّر لها ما يلزم من إمكانات وعتاد.

حيث تم اقتلاع كامل الشبكة الداخلية النحاسية للغاز الممتدة على مسافة طويلة من مدخل البناية إلى مطبخ وغرف الطابق الأرضي ومطبخ وغرف وبهو الطابق الأول، إضافة إلى سرقة المدافئ والثلاجات ومضخات ومسخنات الماء والأفرشة والأغطية والألبسة والمصوغات الذهبية وحتى الأواني المنزلية من ملاعق كؤوس وصحون زجاجية وخشبية، ولم يستثنِ اللصوص حتى إطارا تزيينيا مكتوبا عليه آية “الكرسي”. كما قاموا باقتلاع كل مستلزمات المرش والمراحيض من مغاسل وصنابير المياه.

ومن خلال معاينة ميدانية قامت بها “النهار” لبناية الضحية، يبدو أنّ فردا من العصابة أو أكثر قد تعرض لجرح يبدو أنه بليغ من خلال كمية الدماء التي تم العثور عليها داخل مطبع الطابق الأرضي، وقال الضحية أنه عند عودته رفقة زوجته من سفر إلى إحدى ولايات الغرب الجزائري وجد نفسه يدخل مسكنا خاليا من جميع الضروريات والمستلزمات، لدرجة أنه اضطر إلى الاستعانة بسخان كهربائي لتوفير التدفئة.

يذكر أن مصالح الشرطة قامت خلال الأشهر الأخيرة بعشرات العمليات النوعية التي دكت من خلالها معاقل الإجرام بشتى أنواعه، مما مكنها من توقيف عشرات المتهمين واسترجاع ممتلكات الكثير من الضحايا، وهو ما ثمّنه المواطنون كثيرا.

تيارت: توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل الكهربائية تم توقيف شخصين يقومان بتخريب وسرقة الكوابل الكهربائية بغابة قرطوفة في ولاية تيارت. وتمت هذه العملية، على إثر معلومات مؤكدة تفيد بحدوث سرقة ممتلكات عمومية مقترنة بظرفي الليل والكسر والتعدد،مع تخريب ممتلكات. كما وقعت هذه الحادثة، بالطريق البلدي غير المرقم المؤدي الى غابة بلاطو ببلدية قرطوفة. أين تمكن أفراد الفرقة المختصة إلى الوصول في الوقت المناسب. وضبط شخصين متلبسين يقومومان بتخريب وسرقة كوابل كهربائية لأعمدة الانارة العمومية. حيث لاذا بالفرار قبل أن يتم توفيفهما من طرف أفراد الفرقة وإقتيادهما لمواصلة التحقيق. كما تم إسترجاع كابل كهربائي تم تسليمه لمصالح بلدية قرطوفة. هذا وسيتم تقديم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة. تابعونا عبر تطبيق فايبر لتصلكم كل الأخبار حيث ما كنتم على الرابط التالي:

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