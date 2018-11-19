مجهولون يسطون على مركز بريدي بقرية “بانديش عمار” في سكيكدة 

أقدمت عصابة مجهولة العدد والهوية فجر اليوم على السطو على مركز بريد قرية بانديش عمار التابعة لبلدية عزابة بسكيكدة.

وحسب مصادر النهار فإن عناصر هذه العصابة قاموا بنزع جزء من سقف المركز المكون من القرميد قبل نزع جزء من الكتامة، ما مكنهم من أن يدخلوا إلى المركز أين قاموا بتفتيش كل ما موجود فيه غير أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ما فعلو ذلك لأجله وهي الأموال،

حيث أكدت ذات المصادر بأنه لم يتمكن الفاعلون من أخد سنتيما واحدا، كما أنهم لم يأخذوا حتى أجهزة الإعلام الآلي الموجدة وحتى بطلقات بعض الزبائن التي كانت هناك ، عثر عليها مرمية مع بالكثير من الأوراق التي بعثرها هؤلاء في طريق بحثهم عن الأموال.

هذا وقد تفاجئ قابض البريد المسؤل على المركز حين دخلوه صباحا بما حدث قبل أن يبلع مصالح الدرك الوطني لبلدية عزابة ، حيث تنقل عناصرها إلى عين المكان أين باشروا تحقيقا لتحديد الفاعلين.