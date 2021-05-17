مجهولون يسطون على منزل الممثلة بهية راشدي ويكتبون على الجدران “هذا عقاب الله “

تعرضت منزل الفنانة القديرة بهية راشدي أمس الأحد بباينام في الجزائر العاصمة للسرقة من قبل مجهولين.

وخلال عملية السرقة تم السطو على كمية من المجوهرات كانت بالمنزل وكذا مجوهرات إبنتها وايضا مبلغ مالي معتبر كان مخبا بالبيت.

وكشفت الممثلة الكبيرة لأحد القنوات الخاصة تعرض منزلها للسطو وسلب منه مجوهراتها ومجوهرات إبنتها ومبلغ مالي.

كما تم السطو على الميدالية الذهبية التي تحصلت عليها الفنانة خلال مهرجان قرطاج بيونس سنة 2006 عن احسن أداء نسائي.

ووفق ذاتالمصادر فإن الفنانة القديرة لم تخفي تذمرها وعضبها بخصوص عبارة كتبها اللصوص خلال عملية السرقة في جدار منزلها.

حيث كتب الصوص عبارة “هذا عقاب الله ” الأمر الذي إعتبرته بهية راشدي تهديدا والتي طالما ادخلت الفرحة والبسمة للعائلات الجزائرية بادوارها المشرفة

هذا وتباشر مصالح الأمن التحقيقات المعقمة للوصول إلى الفاعلين وتقديمهم للعدالة