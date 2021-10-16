مجهولون يسطون على 18 شاة ملك لعائلة يتامى بمروانة بباتنة

الحادثة سبقتها عملية سطو أخرى استهدفت 130 رأس غنم بمنطقة عيون العصافير

قام مجهولون، فجر أمس الأول، بالسطو على عدد معتبر من رؤوس الأغنام والماعز، بتعداد يبلغ 18 رأسا، في عملية سرقة شهدتها منطقة حي لمنازرة ببلدية مروانة غرب إقليم ولاية باتنة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن عملية السرقة التي نفذها لصوص اقتحموا زريبة مواشي، ما يزالون مجهولي الهوية، استهدفت عائلة تتكون من أطفال يتامى، يقدر عددهم بعشرة أفراد، كانوا يعتمدون على ذلك القطيع كمصدر وحيد للاستزراق وكسب القوت.

وقال ضحايا عملية السطو في حديث لـ” النهار” إن عصابة اللصوص قاموا فجر الجمعة، باقتحام الزريبة المجاورة لمقر سكنهم، مستغلين جنح الظلام، ثم قاموا باقتياد القطيع إلى وجهة مجهولة.

ولدى اكتشافهم ما حل بهم، قام ضحايا عملية السطو بإخطار المصالح الأمنية المختصة التي تنقلت إلى موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا حول الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية السطو هذه، تعتبر الثانية من نوعها بالمنطقة، حيث سبق أن قام لصوص مجهولون قبل نحو 10 أيام بالسطو على قطيع غنم يتكون من 130 رأسا بمنطقة عيون العصافير.