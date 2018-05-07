مجهولون يشيّدون مساكن بغابة “الجبل الأسود” بدون قرارات البناء في وهران

أقدم مجهولون بالغابة التابعة لجبل الأسود على مستوى بلدية حاسي بن عقبة التابعة لدائرة بئر الجير بوهران، على اكتساح مساحة شاسعة منها وتحويلها إلى ملكية خاصة.

حيث تم تسييجها وتحويلها لبناءات فوضوية في غياب تام للردع من قبل السلطات المحلية التي فعّلت قرارات الهدم.

لبعض البنايات المتواجدة على حافة الطريق فيما تم غض النظر عن تلك الواقعة وسط الغابة.

في سابقة خطيرة تم استنزاف خلالها مساحات واسعة من الغطاء الغابية بقطع أشجار فتية تعود لسنوات بفعل زحف الإسمنت .

ناهيك عن تضرر هكتارات من الغطاء النباتي بسبب الرمي العشوائي للنفايات وبقايا البناء.

والتي حولت المنطقة إلى مفرغة تسببت في اختلال التوازن البيئي الثروات الغابية.

وحرمت العديد من المواطنين ممن يبحثون عن الراحة والترويح عن النفس من ارتياد هذه الغابة.

التي تعد امتدادا لجبل الأسود الذي يعد من أكبر المساحات الغابية التي تزخر بها ولاية وهران.