مجهولون يضرمون النار في سيارتين لعاملتين بالشرطة في جيجل

علمت النهار من مصادر خاصة أن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية والعدد قاموا بإضرام النار في سيارتين سياحيتين في جيجل.

وحسب ذات المصادر فإن الحادثة وقعت بالقرب من منطقة البرقوقة بلدية الأمير عبد القادر في جيجل.

حيث ان العملية التي تمت في ظروف غامضة، تسببت في تحويل السيارتين الى حطام.

قبل التدخل السريع لعدد من المواطنين وعناصر الأمن وكذا الحماية المدنية، فيما تم فتح تحقيق معمق حول الحادثة.

في وقت كشفت فيه مصادر متطابقة للنهار أن ملكية السيارتين السياحيتين تعود لعاملتين تنتميان لجهاز الشرطة.