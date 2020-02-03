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مجهولون يضرمون النار في طفل ووالي غرداية يتنقل للمستشفى لمعاينة الضحية

أخبار الجزائر
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مجهولون يضرمون النار في طفل ووالي غرداية يتنقل للمستشفى لمعاينة الضحية
بقلم عاصم. ب

أقدم ثلاثة أشخاص مجهولين، اليوم الاثنين، على إضرام النار في جسد طفل، بمدينة غرداية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الطفل الضحية يبلغ من العمر 9 سنوات، تعرض بمنطقة “تزوز” لاعتراض من طرف مجهولين قاموا بإضرام النار فيه.
وأوضحت المصادر أن الضحية جرى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، لمعالجته من الحروق التي أصيب بها.
وفي آخر التطورات، علمت “النهار أونلاين” أن والي غرداية الجديد قد تنقل إلى المستشفى هذا المساء، لمعاينة الطفل الضحية والإطلاع عن كثب على وضعه الصحي.
وبالموازاة مع ذلك، فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات ما حدث، وتحديدا هويات الجناة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768126

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