مجهولون يطعنون شيخا وزوجته حتى الموت بوادي جر في البليدة

لايزال سكان بلدية وادي جر الواقعة غرب البليدة تحت الصدمة بعد عثور يوم الجمعة على زوجين مقتولان داخل منزلهما.

الضحيتان يبلغان من العمر 80 و85 سنة عثر عليهما داخل منزلهما مصابين بعدة طعنات مست مختلف أنحاء جسمهما.

أين تعرضا إلى القتل من طرف مجهولين الذين فروا إلى مكان مجهولين تركين الضحيتين وسط بركة من الدماء يسرعان الموت.

وعلى اثرها تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية وادي جر من أجل نقل الجثتين نحو مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العفرون.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب إرتكاب الجريمة وتحديد الجناة.