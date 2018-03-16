مجهولون يعتدون على “كلونديستان” ويسرقون سيارته بالوادي

تعرض صاحب سيارة لنقل الأشخاص “كلونديستان” لاعتداء وسرقة سيارته من طرف 3 شبان.

وتعود وقائع القضية، بعد أن قام صاحب السيارة على نقل الشبان، إلى ولاية الجلفة، حيث تم الاتفاق على السعر.

وتفاجأ السائق قبل وصولهم إلى مفترق الطرق الرابط ببلدية المرارة والطريق الرابط بين تقرت ومسعد، عندما قام الشبان بإخراج أسلحة بيضاء وتهديده.

ليقوموا بعد ذلك بإنزاله من السيارة من نوع “هيونداي أكسنت” بيضاء اللون ورميه في الصحراء خالية.

ليتمكنوا بعدها من الهروب نحو وجهة مجهولة.

وعلى إثر ذلك توجه الضحية لعناصر الدرك لرفع قضية اعتداء وسرقة سيارته من قبل مجهولين.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادثة للتعرف على الفاعلين.