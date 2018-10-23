مجهولون يغتالون قائد سابق لدائرة مكافحة الإرهاب في الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى سابقا أغتيل اليوم الثلاثاء مسؤول أمني سابق رفيع المستوى برصاص مجهولين أمام منزله في منطقة الفيصلية بمحافظة مأدبا، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

وأضافت ذات المصادر أن المسؤول الخمسيني الذي سبق أن شغل منصبا حساسا قُتل جراء إطلاق المهاجمين 3رصاصات في صدره، مؤكدا أن أجهزة الأمن تجري تحقيقات واسعة في الجريمة.

وكشف نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيل هو اللواء المتقاعد “حابس الحناينه”، من مواليد عام 1963، وهو القائد السابق لدائرة مكافحة الإرهاب في المملكة الهاشمية.