مجهولون يقتحمون مركز إجراء إمتحان للباكالوريا ليلا وخربو مكاتب الإدارة وأضرموا به النار بغرداية

أقدم مجهولون في ساعة متاخرة من ليلة أول أمس على جريمة نكرة من خلال إقتحام أسوار مركز إجراء إمتحان لشهادة الباكالوريا بمتوسطة “افلح” و قامو بتكسير أبواب الإدارة و مكتب المقتصد و تخريبهم ثم قاموا بإضرام النار بمكاتب الإدارة ثم لاذوا بالفرار الى وجهة مجهولة.

هذا ليكتشف الحارسين الموجودين بالمركز خروج الدخان من الإدارة ليتم الاستنجاد بأعوان الأمن الخمسة المتواجدين في حراسة المركز حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية التى قامت باطفاء النيران فيما تدخلت مصالح الشرطة القضائية التى قامت بفتح تحقيق معمق في الحادث الغريب من نوعه و الذي يؤكد وجود نوايا لجهة ما في محاولة القيام بعملية إجرامية إستعراضية من خلال إستهداف السير الحسن لإمتحانات الباكالوريا بغرداية .

و فور ورود الخبر تنقل مدير التربية رفقة طاقم المديرية الى موقع الحادث اين تمت معاينة الاضرار التى اصابت ادارة المركز و من ثم تنظيف المكان و تزويده بالوسائل الضرورية حيث تم اعادة تاهيل المركز مع ساعات الصباح الاولى من اجل استقبال المترشحين في التوقيت اللازم .

و كشف عمار طيباني مدير التربية بولاية غرداية ان عملية الإجراء بذات المركز تسير بطريقة عادية و كان شيئا لم يحدث بعد اصلاح الاضرار في اسرع وقت ممكن و قبل توقيت دخول التلاميذ بساعات مردفا و ان التحقيقات بيد المصالح الامنية التى ستتمكن من كشف الفاعلين .

هذا و تواصل المصالح الأمنية في تحقيقاتها المعمقة لكشف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي و كشف ملابسات القضية و ابعادها .