مجهولون يقتحمون مقر “الأرندي” بالأسلحة ويخرّبون منزل “المير” في “البلاعة” بسطيف!

الضحية قال إن الجناة كانوا يرتدون سترات صفراء اللون عليها عبارة “إنتخب رقم 4”

أودع، نهار أمس، رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي ومترشح الانتخابات المحلية البلدية في بلدية “البلاعة” بسطيف، شكوى ضد أشخاص اتهمهم بتخريب أملاك الغير، حيث شهدت البلدية حادثة غريبة، بعدما اقتحم مجهولون ليلة الانتخابات وبعد انطلاق عملية فرز الأصوات، مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقاموا بتكسير بابه الخارجي، كما كان الفاعلون يحملون أسلحة نارية تقليدية ومنهم من يرتدي سترات صفراء اللون تحمل “إنتخب الرقم 4″، وقاموا بإطلاق طلقات نارية أمام مقر “الأرندي” وهددوا بحرق المقر، مما أحدث رعبا لدى بعض أعضاء المكتب ومديرية الحملة الانتخابية لهذا الحزب، عندما كانوا ينتظرون وصول محاضر فرز الأصوات وإحصاء نتائج التصويت، وهدد المقتحمون بإشعال المقر ومن فيه، ولولا بعض العقلاء من مكتب التجمع الوطني الديمقراطي الذين سارعوا لإغلاق باب المقر والابتعاد عن هؤلاء تجنبا لحدوث أي مناوشات أو انزلاقات قد تؤدي إلى خسائر مادية أو إصابات بشرية، لحدث ما لا يحمد عقباه، ليقوم هؤلاء برشق المقر بالحجارة ثم كسر الباب الخارجي للمقر الخارجي وإضرام النار أمام المقر، وبعدها انتقلوا إلى المنزل الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومرشح للانتخابات المحلية بنفس الحزب، وقاموا بتكسير الباب الخارجي وزجاج النوافذ واقتحموا المنزل وخرّبوه، قاموا بسرقة بعض الأدوات الكهرومنزلية من المنزل وأحدثوا بعض التخريبات على جدران المنزل.

الحادثة تركت استياءً كبيرا لدى سكان البلدية، فيما قام المترشح عن هذا الحزب ورئيس البلدية بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، تتضمن الكثير من التجاوزات مرفوقة بمحضر معاينة للمنزل وأشرطة “فيديو” عن الفاعلين.

للعلم، فإن بلدية “البلاعة” شهدت ترشح حزبي “الأفلان” و”الأرندي” وكانت مشاحنات كبيرة بين الطرفين وأنصارهما ورغبة كل جهة بالفوز بهذه الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، كما شهد يوم الاقتراع تعزيزات أمنية تأهبا لحدوث أي انزلاقات بحكم الأجواء المشحونة.