مجهولون يقتحمون مكتب بريد ويحاولون السطو على أموال في الطارف

أقدم، عشية أول أمس، مجهولون على اقتحام مكتب بريد شبيطة مختار، قبل وقت قصير من موعد الإفطار في محاولة للسطو على الخزينة بعد أن قاموا بكسر الباب الخلفي المفضي إلى السكن الوظيفي.

وحسب معلومات مؤكدة من مصدر رسمي، فإن أفراد العصابة بمجرد ولوجهم إلى داخل غرفة الخزينة، تم التشغيل الآلي لأجهزة الاستشعار الحراري بوجود أشخاص، والتي تبعث أصوات النجدة مباشرة إلى قابض البريد والأجهزة الأمنية بواسطة الهاتف، الأمر الذي أجبر أفراد العصابة على الفرار بسرعة، وهو ما لم يمكن عناصر الأمن من توقيفهم، فيما يجري البحث والتحقيق الأمني لتوقيفهم. وقد وقعت الحادثة، في وقت يشهد فيه بريد شبيطة مختار نزاعات مهنية وقضائية بين القابضة السابقة، التي تم توقيفها بتهمة الاستحواذ على أموال منحة مردودية العمال، فيما قدمت المتهمة بالتزامن مع توقيفها شكوى ضد المدير الولائي للبريد بالطارف، بتهمة التحرش الجنسي أمام محكمة الطارف، إلا أنها بقت تشغل السكن الوظيفي الذي رفضت المحكمة دعوى إدارة البريد بإخراجها، كونها موقوفة مؤقتا، ليس بصفة نهائية، وكلفت بالمسؤولية الإدارية بما يحدث داخل مكتب البريد، هو ما جعل مصالح الأمن تستمع إلى أقوالها كطرف معني بالقضية. من جهة أخرى، شهد المكتب في السنوات الماضية عدة قضايا اختلاس وتحويل أودت بحبس موظفين به، ليشهد أمس عملية اقتحام غريبة، كونها تحدث خارج توقيت الليل بوجود حركة مكثفة للسكان، كون المكتب يقع داخل تجمع سكاني كبير وعلى بضعة أمتار من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، وغير بعيد عن الأمن الحضري الخارجي الأول لبلدية شبيطة مختار.