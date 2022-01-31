مجهولون يقتلون أبا لثلاثة أطفال ويلقون بجثته عاريا في وادٍ بتيزي وزو!

سيارة الضحية تم العثور عليها غير بعيد عن موقع الجثة

اهتزت قرية “ثجيلث” التابعة لبلدية “صوامع” بدائرة “مقلع” في ولاية تيزي وزو، صبيحة أمس، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها أب لثلاثة أطفال، ويتعلق الأمر بالمدعو “و.محمد” البالغ من العمر 40 سنة، يشغل نجارا بمنطقة “بوبهير”، وهي المنطقة التي تم العثور على جثته فيها وهي عارية مرمية في الوادي، وعليها عدة آثار من الجروح والضربات في مختلف أنحاء جسده.

وحسب ما علمته “النهار” من مصادر مطلعة، فإن الضحية أزهقت روحه بواسطة أداة حادة أو قاطعة، في انتظار تحديدها من طرف الطبيب الشرعي، حيث قامت مصالح الحماية المدنية بتحويل جثته إلى مصلحة مستشفى “مغنم الوناس” في “عزازڤة”.

وأضافت مصادرنا، أن سيارة الضحية تم العثور عليها غير بعيد عن مكان العثور عليه، الذي وحسب المعطيات الأولى، يعدّ المسرح الثاني للجريمة، حيث يشار إلى أن الجناة وبعد قتله في مكان آخر، قاموا بالتخلص من جثته برميها في الوادي، وغير بعيد عن الجثة العارية، عثر رجال الدرك الوطني على ملابسه غير بعيد عنها.

من جهته الرائد أوشان نور الدين، المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في اتصال هاتفي بـ “النهار”، قال إن مصالحه فتحت تحقيقا في القضية من أجل الكشف عن ملابساتها والتوصل إلى تحديد هويات الجناة.