مجهولون يقتلون تاجرا داخل محله في “وادي الجمعة” بغليزان!

اهتزت، ليلة أمس، مدينة “وادي الجمعة” في ولاية غليزان، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها تاجر في عقده السابع، بعد تعرضه لعدة طعنات قاتلة داخل محله وسط هذه المدينة من طرف مجهولين تركوه يسبح في بركة من الدماء واختفوا على متن سيارته من نوع “كادي فولسفاغن”.

وحسب المعلومات التي بحوزة “النهار”، فإن هذه الجريمة الشنعاء وقعت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، في حدود العاشرة والنصف ليلا، داخل مكتبة الضحية المدعو “ب.ع”، والذي تعرض لعدة طعنات خنجر داخل محله عجلت بوفاته، من طرف مجهولين استولوا على سيارته من نوع “كادي فولسفاغن”، بعد تنفيذ جريمتهم، لتتدخل عناصر الحماية المدنية وتحوّل جثته لمستشفى “محمد بوضياف” في عاصمة الولاية غليزان، فيما تحركت عناصر الأمن، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لإقليم الاختصاص سريعا، تمكنت من توقيف 5 أشخاص مشتبه في تورطهم في هذه الجريمة، مع استرجاع سيارة الضحية، والتحقيقات متواصلة معهم لمعرفة ظروف وملابسات القضية قبل تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم.

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