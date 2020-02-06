مجهولون يقتلون حارس مسكن طور الانجاز بعد تكبيله وضربه بحي كوكا في وهران

تعرض كهل يبلغ من العمر 53 سنة لجريمة قتل بشعة من طرف مجهولين بحي كوكا التابع للقطاع الحضري بوعمامة في وهران.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية تم العثور عليه مكبل اليدين بمسكن طور الإنجاز بحي كوكا بذات الولاية.

حيثياتها الجريمة تعود إلى صبيحة اليوم اين إكتشف صاحب المسكن طور الإنجاز على جثة الكهل الذي يعمل لديه كحارس.

الضحية وجد مكبل اليدين ومغلق الفم بشريط لاصق وعليه اثار ضرب بمختلف انحاء جسمه.

وعلى إثر ذلك قام صاحب المسكن بإبلاغ السلطات المعنية والتي تنقلت الى عين المكان أين تم معاينة الجثة قبل تحويلها الى مصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران.

وهذ بغرض إخضاعها للتشريح وبالتالي الوقوف على ملابسات الجريمة.

التي وحسب معلومات اولية فقد لقي الضحية حتفه اختناقا بعد اقدام الجناة على تكميمه والضغط على فمه لمنعه من التنفس.

كما اسفرت التحقيقات الأولية ايضا عن ان الجريمة تم اقترافها في حق الضحية الذي قاوم الجناة قبل تصفيته بدافع السرقة.

وذلك عقب اكتشاف اختفاء مواد بناء على مستوى المسكن طور الانجاز في انتظار التوصل الى الجناة وتحديد هويتهم بعد استكمال التحقيقات والتحريات الامنية.