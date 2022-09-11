مجهولون يقتلون راقيا خنقا بعمامة رأسه في “الفحول” بتلمسان!

اهتزت، ليلة أول أمس، بلدية “الفحول” شمال ولاية تلمسان، على وقع جريمة قتل مثيرة، والتي قام فيها مجهولون باقتحام منزل شيخ كبير يبلغ من العمر 93 عاما، ليتخلصوا منه بطريقة بشعة، بعدما أقدموا على بطحه على بطنه وخنقه حتى الموت بواسطة وشاح رأسه.

وعلمنا من مصادرنا أن الضحية يزاول مهنة التداوي بالقرآن الكريم “الرقية الشرعية”، حيث يستقبل في منزله الذي يقطنه بمفرده مرضى المس الشيطاني والسحر من كل حدب وصوب، أين يقرأ عليهم ما تيسر من القرآن لطرد الأرواح الشريرة، وهذا ما جعله يكتسب شهرة كبيرة بين الناس، من خلال إبداء قدرة خارقة في علاج عدة حالات مستعصية.

وتطرح وفاته التراجيدية عدة تساؤلات حول الغاية من تصفيته، إذ طوّقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “عين يوسف” مسرح الجريمة بقلب بلدية “الفحول”، وباشرت تحقيقات في ملابساتها.

تجدر للاشارة إلى أن هذه الجريمة تأتي أياما قليلة على إزهاق روح شاب بعدما هاجمه سكارى في حفل زفاف يقع بضواحي “سبدو” جنوب الولاية، حيث وجهوا له وابلا من الطعنات بالسلاح الأبيض، وبعدها تم توقيف 4 مشتبه فيهم، بينما لا يزال خامسهم فارا.