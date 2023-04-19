مجهولون يقتلون رجل أعمال بطلقات نارية بباتنة

شهد ليلة أمس قبيل ساعات حي طريق تازولت بدائرة باتنة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل اعمال معروف “ح ب”. الذي تعرض لطلقات نارية بالقرب من مسكنه العائلي عندما كان رفقة زوجته.

ومازالت التحقيقات الامنية مستمرة لكشف ملابسات هذه الجريمة التي هزت الشارع الباتني. علما أن الضحية مقاول وله فندق في ولاية شرقية، وشقيقه أيضا رجل أعمال معروف ويمتلك فندقا بطريق الوزن الثقيل بمدينة باتنة.

وتعد هذه الجريمة الثانية من نوعها في نفس المنطقة في ظرف حوالي شهرين. بعد الأولى التي راح ضحيتها خمسيني بطلقات نارية أيضا. ما جعل الخوف يتسرب الى نفوس المواطنين من تفاقم الوضع أكثر