مجهولون يقتلون سائق اجرة ويلقون بجثته على حافة الطريق بالبليدة

علمت النهار من مصدر موثوق ان مواطنين عثروا على جثة شاب يبلغ من العمر 28 سنة ملقاة بحافة الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلديتي موزاية ووادي العلايق في البليدة بالضبط بالقرب من مزرعة ر قم 14 .

كما كشف ذات المصدر ان شاب هو صاحب سيارة اجرة ويقيم بباب الواد بالجزائر العاصمة، حيث قام بنقل 3 اشخاص من الشراقة باتجاه البليدة على متن سيارته من نوع شيفرولي أفيو رمادية اللون.

وعند وصولهم على مستوى طريق وادي العلايق بالبليدة اقدم الجناة على طعن السائق عدة طعنات مست مختلف انحاء جسمه والقائه على حافة الطريق تركين الضحية ينزف حتى الموت، والفرار الى وجهتن مجهولة.

وبحسب المعاينة الأولية فإن الضحية تعرضه لضربة حادة على مستوى الجبهة ومختلف انحاء جسمه.

حيث تم نقل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العفرون، كما فتحت مصالح الوطني تحقيقا لتحديد هوية الجناة.

للاشارة فان الضحية اختفى عن عائلته منذ يومين قبل ان يتم العثور عليه جثة هامدة بضواحي بلدية موزاية غرب البليدة.