مجهولون يقتلون شابا بـ15 طعنة في حفل زفاف ببواسماعيل

مصالح الدرك أوقفت المشتبه فيهم الرئيسيين

اهتزت، ليلة أول أمس، منطقة شرق تيبازة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من حي بن عزوزو ببلدية القليعة، الذي توفي في عين المكان إثر تعرضه لـ15 طعنة من طرف مجهولين لاحقوه من مدينة الشعيبة إلى بواسماعيل، أين تم الترصد له والاعتداء عليه بالقرب من مزرعة عوف بوعلام بأعالي بواسماعيل.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الضحية المدعو «ع.أ» البالغ من العمر 27 سنة وقع في مناوشات مع شاب من مدينة الشعيبة، وهي مناوشات لفظية كادت أن تتطور إلى مشادات جسدية لولا تدخل العقلاء، أين افترق الخصمان ولا أحد كان يدري أنه بعد 48 ساعة ستقع جريمة قتل بشعة.

وأكدت ذات المراجع أن التحقيقات الأولية لمصالح الدرك الوطني انتهت بتوقيف مشتبه فيهم رئيسيين في القضية، واللذين اعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما.

وأكدا وجود شركاء آخرين يجري العمل على توقيفهم، حسب مصدر «النهار» الذي كشف أن الجريمة التي وقعت، ليلة أول أمس الخميس، تمت عن سبق الإصرار، حيث كان الضحية مدعوا لحفل زفاف أحد أصدقائه بحي «الكاريار» بأعالي بواسماعيل.

وهناك التقى بخصمه الذي وقعت معه المناوشات ببلدية الشعيبة، ليقوم هذا الأخير بالاتصال بأصدقائه، أين تربصوا للضحية في مكان شبه معزول بمزرعة عوف بوعلام ببواسماعيل.

وأقدموا على تنفيذ جريمتهم، حيث تعرض الضحية لـ15 طعنة في أنحاء مختلفة من جسده، ورغم أن الضحية تم نقله بسرعة من قبل أصدقائه إلى مستشفى الحكيم فارس إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه فيهم كانوا تحت تأثير المهلوسات والمشروبات الكحولية، أثناء تنفيذ جريمتهم، التي خلفت حالة من الذعر والهلع وسط سكان ولاية تيبازة.