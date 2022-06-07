مجهولون يقتلون شابا في ظروف غامضة ويرمون جثته بأم البواقي!

عثر، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، على جثة رجل في العقد الرابع من العمر، ويتعلق الأمر بالمسمى “ص.ف”، القاطن في حي “العربي بن مهيدي” بمدينة أم البواقي، والذي وجد جثة هامدة مرماة على مستوى منطقة “طريق خنشلة”، وعلى رأسه آثار لعدة ضربات وجروح عميقة أدت إلى وفاته، إثر تلقيه لطعنات قوية بواسطة آلة حادة وجهها له مجهولون، الذين رموا به في مكان خالٍ بعدما أزهقوا روحه، ثم فرّوا نحو وجهة مجهولة.

جثة القتيل تم نقلها إلى مستشفى أم البواقي لفحصها لتحديد أسباب وتوقيت الوفاة، فيما فتحت أجهزة الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة طلاسم هذه الجريمة التي تمت في ظروف غامضة في ظل غياب الدوافع ومرتكبيها.

وقد خلّفت هذه الجريمة البشعة حالة من الاستنكار والحزن لدى سكان المنطقة.

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