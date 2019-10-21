مجهولون يقتلون شاب رميا بالرصاص في تيزي وزو

اهتزت بلدية بونوح التابعة لدائرة بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، ليلة أول أمس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها ابن المنطقة.

ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.رشيد» البالغ من العمر 25 سنة، أعزب معروف بعشقه لهواية ركوب الدرجات النارية.

حيث لقي مصرعه رميا بالرصاص من طرف مجهولين، ويرجح أن يكون الأمر يتعلق بتصفية حسابات.

حيث أصيب على مستوى رأسه ورقبته، فيما أصيب صديقه وابن قريته بجروح خطيرة على مستوى بطنه.

والمثير في القضية أن الطلقة الأولى التي أصابت الضحية المتوفي هي من اخترقت جسد الثاني. واستنادا لمصادر محلية، فإن الحادثة قد وقعت، في حدود الساعة الثانية صباحا، بالمكان المسمى ثلا وليلي بذات المنطقة.

حيث كان الضحية رفقة صديقه، قبل أن يقوم مجهولون بإطلاق الرصاص عليهما بواسطة مسدس آلي، أين أردوه جثة هامدة بعين المكان.

قبل أن يتم نقله إلى مستشفى بوغني ومن ثم تحويله إلى المستشفى الجامعي ندير محمد بعاصمة الولاية.

قصد إخضاعها لعملية التشريح بينما الضحية الثانية بقي تحت العلاج المكثف، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.