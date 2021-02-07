مجهولون يقتلون “كلونديستان” ويسرقون سيارته في ظروف غامضة بأم البواقي

عثر عليه والده مرميا قرب مزرعة

اهتزت، أمس، بلدية “عين ببوش” والمناطق المجاورة لها في ولاية أم البواقي، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب “ح.ج” لا يتجاوز سنه 27 عاما، أعزب، ويعمل كسائق سيارة أجرة غير قانونية، بسيارته من نوع “لوغان”، حيث كشفت مصادر “النهار“، بأن الشاب المغدور به عثر عليه من طرف والده الذي راح يبحث عن فلذة كبده بعد غيابه غير المعهود عن المنزل ليلة الحادثة، ليجده في مزرعة بالمنطقة المسماة “بئر عتروس”، جثة هامدة تسبح في بركة من الدماء، بعدما قام مجهولون بطعنه عدة مرات بواسطة آلة حادة، في مواقع متعددة من الجسم والرأس، كانت كافية لإزهاق روح وسرقة سيارته بكل برودة، لتنتقل مصالح الدرك في “عين ببوش” بمعية قيادة كتيبة الدرك بأم البواقي بمعية الشرطة العلمية إلى مسرح، من أجل معاينة كل كبيرة وصغيرة وفتح تحقيق معمق في هذه الجريمة النكراء، بغية الوصول إلى هوية قاتلي “الفرودار” الذي نقلت جثته إلى مستشفى أم البواقي من أجل إخضاعها لتشريح الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب وساعة الوفاة.