مجهولون يقتلون “كورتيي” ويدفنونه في مطمورة بتلمسان!

التحريات الأولية كشفت آثار ضرب عنيف في رأسه

اهتزت، أول أمس، بلدية “عين فتاح” شمال ولاية تلمسان، على وقع جريمة قتل شنيعة، ذهب ضحيتها شخص يبلغ من العمر 44 سنة، والذي يشتغل سمسارا “وسيط” في عمليات بيع وشراء السيارات، حيث اختفى عن الأنظار لقرابة أسبوع، قبل أن يعثر على جثته مدفونة في حفرة عميقة، وهي عبارة عن مطمورة كان يستعملها القدماء في تخزين الحبوب، وذلك في المكان المسمى “زيان”.

وحسب ما علمته “النهار” من مصادر موثوقة، فإن الضحية الذي عثر عليه مغطى بملابسه التي اختفى وهو مرتد لها، قتل جراء اعتداء عنيف بناءً على آثار الضرب المرصودة على رأسه، وفي وقت لا تزال التحريات متواصلة لفك لغز هذه الجريمة، تم تداول معلومات أولية حول توسط الأخير في عملية بيع سيارة، قبل أن يتوارى عن الأنظار ومن ثمة العثور عليه مقتولا، وعلى ذمة التحقيق، أوقفت مصالح الدرك الوطني عددا من المشتبه فيهم في ارتكاب “سيناريو” الجريمة المروعة.