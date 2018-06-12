مجهولون يقتلون مسؤولا صينيا بمشروع جامع الجزائـــر فــي الـدار البيضــــاء!

حاولوا الاستيلاء على حقيبته بعد نزوله من السيارة لتناول وجبة بمطعم صيني «غير شرعي»

ثالث جريمة قتل في أقل من سنة تهز ّالدار البيضاء.. ومصالح الأمن تفتح تحقيقا معمّقا

أقدم، زوال أول أمس، مجهولون على قتل رجل أعمال صيني وأحد مسؤولي الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع جامع الجزائر الأعظم، بعد أن قاموا بترصّده خلال نزوله من السيارة رفقة سائقه الخاص، وتوجّهه إلى مطعم صيني غير مرخّص متواجد بحي العمال في الدار البيضاء.

اهتزت مدينة الدار البيضاء شرق العاصمة، زوال أول أمس الأحد، على وقع جريمة قتل جديدة بشعة راح ضحيتها رعية صيني على مستوى «حي العمال»، على بعد أمتار قليلة من الطريق السريع، أين قام مجهولون، بعد الساعة الواحدة زوالا، بترصد رعية صيني كان قرب مطعم صيني غير مرخص في الحي، وحاولوا سلبه حقيبته باستعمال القوة مستعينين في ذلك بتهديده بالسلاح الأبيض.

وحسبما كشفت عنه مصادر «النهار»، فإن الضحية رفض الانصياع إلى طلبهم مما جعل الجناة يوجّهون له طعنات قاتلة باستعمال السلاح الأبيض سقط على إثرها أرضا، ليستوليا على الحقيبة ويلوذا بالفرار على متن سيارة، فيما لفظ الضحية أنفاسه في الطريق إلى المستشفى.

وأضافت مراجع «النهار» أن الأمر يتعلّق برجل أعمال صيني وأحد مسؤولي الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع جامع الجزائر، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمّقة في الجريمة، خاصة أن الضحية قد تنقّل إلى المكان المذكور من أجل تناول الطعام على مستوى المطعم الصيني رفقة سائقه الذي توجّه إلى المسجد من أجل أداء صلاة الظهر.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة أول أمس تعد الثالثة في بلدية الدار البيضاء، خلال فترة أقل من سنة، بعدما قتل شاب في حي كريم بلقاسم، وقتل شاب آخر في حي العمال، فيما دق السكان ناقوس الخطر لتوالي الاعتداءات والجرائم، في ظل الانتشار الكبير للمخدرات والممنوعات في مختلف الأحياء.