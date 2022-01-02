مجهولون يكسّرون نافذة سيارة ويسرقون مسدس “كوميسار” في “الزيادية” بقسنطينة

علمت “النهار” من مصادر مطلعة، بأن عناصر القوات المشتركة للأمن والدرك الوطنيين في قسنطينة، لا تزال تواصل عمليات تمشيط واسعة النطاق في عديد الأحياء المتواجدة شمال المدينة، بحثا عن مسدس من نوع “بيريطا” عيار 15 ملم. وتمت سرقة المسدس من سيارة محافظ شرطة، أمس الأحد، في حدود الساعة 6 صباحا. وكانت سيارة المحافظ مركونة أمام مسجد في حي “الزيادية”، أين كان صاحبها داخل المسجد لأداء صلاة الصبح، قبل أن يتوجه إلى مقر عمله في إحدى أمن دوائر الأمن الولائي في عنابة.

وحسب ذات المصادر، فإن مجهول أو مجهولين، قام بكسر إحدى نوافذ السيارة واستولى على حقيبة بداخلها لوازم محافظ الشرطة. كما إستولى السارق على مسدس المحافظ ولاذ بالفرار في وجهة مجهولة.

وبعد خروج المعني من المسجد، تفاجأ بإحدى نوافذ سيارته مهشمة مع عدم وجود الحقيبة بها. لتيقن بأنه تعرض للسرقة من طرف مجهول أو مجهولين، خاصة وأن المكان يشهد حركة دؤوبة للمنحرفين والمسبوقين قضائيا.

المعني أبلغ مصالح الأمن بالحادثة

هذا وقام المعني بتبليغ مصالح الأمن بالحادثة، والتي شرعت منذ الوهلة الأولى في عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق على مستوى الأحياء الشمالية لوسط المدينة. ومنها أحياء “سيدي مسيد وساقية سيدي يوسف والزيادية”، أين حدثت جريمة السرقة و”جبل الوحش”. وقد تنقلت الفرق العملياتية للأمن والدرك الوطني سريعا إلى هذه الأحياء بحثا عن المشتبه فيه أو المشتبه فيهم في حادثة كسر نافذة السيارة الخاصة بمحافظ الشرطة والاستيلاء بالسرقة على سلاحه الشخصي والمهني المتمثل في مسدس آلي من نوع “بيريطا” عيار 15 ملم. كما شرعت عناصر فرق البحث والتدخل ومكافحة الإجرام ومختلف الفرق المتنقلة للشرطة القضائية والفرقة الجنائية بالأمن الولائي وفرقة التدخل الخاص ومختلف الفرق الإقليمية للدرك الوطني، في عمليات بحث وتمشيط باستغلال الكلاب المدربة “السينيو ـ تقنية”، مع التذكير أنه تم إخطار الجهات المسؤولة المختصة بالحادثة، والتي أمرت بضرورة الشروع في عمليات البحث والتمشيط، مع التذكير بأنه تم استبعاد ضلوع فلول الجماعات الإرهابية في جرم السرقة الذي استهدف مسدس حافظ الشرطة.

ورجحت أن العمل يكون معزولا من طرف منحرفين أو مسبوقين قضائيا في قضايا القانون العام.

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