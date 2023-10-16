مجهولون ينزلون العلم الفرنسي ويرفعون الجزائري والفلسطيني

كشف الإعلام الفرنسي عن إقدام مجهولين على إزالة العلم الفرنسي وشعار مدينة شوليت. ليل الخميس إلى الجمعة ليحل محلهما العلمان الجزائري والفلسطيني.

وتم إزالة العلم الفرنسي وشعار مدينة شوليت ليل الخميس إلى الجمعة ليحل محلهما العلمان الجزائري والفلسطيني.

وأشار الإعلام الفرنسي أنه خلال ليل الخميس إلى الجمعة، سرق شخص أو أكثر العلم الفرنسي. الذي كان يرفرف أمام مبنى البلدية واستبدلهما بالعلمين الجزائري والفلسطيني.

وفي بيان صحفي، ندد عمدة المدينة، إل آر جيل بوردوليكس، بالحقائق “غير المقبولة”. واتهم أصحاب البلاغ بـ “تدنيس رموز الجمهورية. وتابع: «أود أن أذكركم أننا في فرنسا، بلد ذو قيم وثقافة».

وفقًا لـ Le Courrier de l’Ouest، تم تقديم بلاغ إلى الشرطة التي ستعتمد الآن على صور كاميرات المراقبة. لمحاولة التعرف على الجاني أو الجناة.