مجهولون ينفذون اعتداءً مسلحاً على رعيّة إفريقية بدرقانة

تعرض رعية إفريقية من جنسية مالية، يدعى ” باتريك بوما”، إلى اعتداء مسلح خطير. من طرف عصابة تضم 6 أشخاص، بحي بن زرقة مدينة درقانة شرقي العاصمة.

وتم سرقة الضحية باستعمال العنف، طال مبلغاً من المال، وهاتفا نقالا، وهو بصدد البحث عن مسكن للإيجار بالمنطقة.

ولدى مباشرة التحريات الأولية، تم توقيف المتهم المتابع في قضية الحال المدعو ” ش.ع” الذي كان بمسرح الجريمة.

وخلال مجريات التحقيق، أكد المعني بأنه لم يكن ضمن المعتدين، الذي اعتدوا على الضحية، بل كان حاضرا بالأماكن وشاهد عن قرب الاعتداء.

وفي الجلسة تنازل الضحية عن طلب تعويضات مالية جراء ما لحق به من أضرار، بعدما تراجع عن أقواله وصرح لرئيس الجلسة بمحكمة الجنح بالدارالبيضاء اليوم الأحد، بأن المتهم ليس له أي علاقة بالاعتداء الذي طاله، وإنما صرح أمام رجال الشرطة بأنه كان شاهدا للوقائع.

من جهته وكيل الجمهورية التمست تطبيق القانون في حق المتهم، فيما تم إدراج القضية للمداولة بعد حين.