مجهولون يهاجمون مكتبا بريديا ويستولون على 40 مليون سنتيم بعقاز في معسكر

هاجم مجهولون صباح اليوم الخميس المكتب البريدي لبلدية أهل العيد التابعة إداريا لبلدية عقاز في ولاية معسكر.

وتمكن المجهولون من التوغل داخل مبنى المكتب وأشهروا أسلحة بيضاء وسواطير في وجه القابض الذي رضخ تحت تهديد السلاح.

قبل أن يشرعوا في جمع مبلغ قيل أنه تجاوز 40 مليون سنتيم بحسب بعض الروايات المحلية.

وتفيد مصادر محلية من قرية أهل العيد، أن الجناة تمكنوا من الفرار على متن سيارة قبل أن تطاردهم مصالح فرقة الدرك الوطني. التي فور تلقيها بلاغا من طرف عدد من المواطنين.

وسارعت مصالح الدرك إلى غلق الطريق الرابط بين عقاز وزغلول كونه المنعرج الذي اتخذه اللصوص مسلكا للهرب على مسافة 4 كلم من محيط القرية.

وقد تمكنت عناصر الفرقة من إلقاء على 3 أشخاص بينما تمكن رابعهم من الفرار يجري البحث عنهم.

ولم يتم تأكيد ما إذا تمت إستعادة المبلغ المسروق في إنتظار إنهاء التحقيقات و التحريات حول الحادثة تزامنا مع شروع عناصر من الشرطة العلمية في رفع البصمات.

مصادر محلية ذكرت ان اثنين ممن تم القبض عليهم ينحدرون من بلدية مسرغين في ولاية وهران .