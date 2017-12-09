مجهولون يهاجمون منزل رئيس اتحاد الحراش بـ«السينيال» ويهددون بخطف أبنائه

«تلقيت تهديدات بخطف أولادي وأطراف من الفريق وراء الاعتداء»!

«حاولوا حرق منزلي.. رفعت شكوى لدى الأمن ولن أستقيل»

قدّم رئيس فريق اتحاد الحراش، فيصل بن سمرة، شكوى لدى مصالح الأمن ضد مقرّبين من الفريق، بعدما تعرض منزله لهجوم بالألعاب النارية والشماريخ سهرة أول أمس، بعد هزيمة الفريق أمام الجار مولودية الجزائر بهدفين من دون ردّ، بملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة 14 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم.

واتهم بن سمرة عضوين في الطاقم الفني ومسؤولين في الإدارة السابقة للفريق، بإرسال أشخاص إلى منزله من أجل إرهابه لدفعه إلى الاستقالة، حسبما قاله في تصريح لـ«النهار» أمس، كما أكد بن سمرة رفضه الرحيل وكشف عن تلقيه تهديدات هاتفية بخطف أولاده، مع امتلاكه أدلة تدين من يقف وراء استهداف منزله سهرة الخميس، وقال أنه قدم كل الأدلة والصور للسلطات الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أكد بن سمرة أنه كان يفكّر في الرحيل عن الفريق بسبب الضغوطات، غير أنه تراجع عن ذلك بسبب ما حدث له، حيث صرح قائلا: «لم أهرب أيام الإرهاب، فكيف أنسحب الآن؟ هناك أطراف داخل الفريق قامت بإرسال عدد من الأشخاص للهجوم على منزلي بالألعاب النارية بمجرد دخولي إليه على الساعة العاشرة ليلا، لو كانت النوافذ مفتوحة لحدثت الكارثة واحترق المنزل، لقد أرهبوا عائلتي وجيراني من أجل دفعي إلى الاستقالة خدمة لبعض الأطراف، وأنا كنت حقيقة أفكر في الرحيل بعدما تعبت من العمل بمفردي، لكني الآن أصر على البقاء ولن أهرب، لقد رفعت شكوى للأمن في هذه القضية وقضية أخرى بسبب تصريحات بعض المسيرين القدامى، ولن أسكت عن هذه التحرشات، لقد تلقيت مكالمات هاتفية تهددني بخطف أولادي وقد قدمت الدلائل لمصالح الأمن».