مجهولون يقتلون شاب بآلة حادة بالطريق شرق غرب في الطارف

علمت النهار اونلاين من مصادر موثوقة، ان مجهولين اقدموا على قتل شاب في العقد الثاني من عمره، بآلة حادة، على مستوى طريق شرق غرب في شقه وسط الطارف، تاركين الضحية يسبح في بركة من دمائه، وفروا نحوى وجهة مجهولة.

المصالح الامنية المختصة، وعقب سماعها بالحادثة الاليمة، تنقلت على جناح السرعة الى عين المكان و قامت بكافة الاجراءات القانونية وفتح تحقيق امني معمق لمعرفة الاسباب الحقيقية وملابسات الجريمة، التي اهتز على وقعها سكان الطارف الهادئة .

كما تم تحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطارف، لعرضها على مصلحة الطب الشرعي، لتحديد اسباب الوفاة.

وحسب مصادر النهار اونلاين، داتها التي اوردت الخبر، فان الضحية ينحدر من احدى البلديات النائية بولاية الطارف، ويتمتع باخلاق عالية و حسن السلوك.

وتواصل المصالح الامنية المختصة اقليما تحقيقاتها للوصول إلى مقترفي هده الجريمة في حق شاب في عمر الزهور .