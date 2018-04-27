مجهولو النسب.. عقاب بلا ذنب

يتحمل أطفال مجهولي النسب عبء خطيئة إلتصقت بهم غصبا رغم أنهم لم يقترفوها إضافة إلى نبذ المجتمع لهم.

واقع فئة المغضوب عليهم بلا ذنب أومجهولي النسب يعود ليطفو في الجزائر خصوصا وأن الكثير منهم لا يملك مقومات العيش بكرامة.

ويعتبر الشاب عبد القادر ذو 20 عام من بلدية حاسي الغلة بعين تموشنت والذي يعيش رفقة أمه الفاقدة لعقلها في شبه غرفة ملك لأحد المحسنين.

حيث بدأت معاناة عبد القادر منذ يوم ولادته أين لم يجد أب ليعترف به أو هوية تبعث فيه روح الحياة والعيش الكريم كغيره من نظرائه.

فمن جهل للنسب لعدم الدخول إلى المدرسة نهائيا فإلى الشارع والتشرد هكذا هي حياة عبد القادرالذي لم يسمح في أمه.