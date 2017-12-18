مجهول يحذف رسائل البريد الإلكتروني لقاتل السفير الروسي

كشفت نتائج التحقيق في اغتيال السفير الروسي في تركيا “أندريه كارلوف”، أن رسائل البريد الإلكتروني للقاتل حذفت بمساعدة جهاز كمبيوتر افتراضي.

ووفقا للنتائج التي توصل إليها التحقيق، فإن الأعضاء المرتبطين بشبكة الداعية التركي فتح الله غولن، تمكنوا من الاتصال بالهاتف المحمول لالطنطاش.

عبر خدمة (في بي إن) للتصفح، في وقت الاغتيال تقريبا، وحذفوا محادثاته في (جي ميل) وفيسبوك.

كما ذكر موقع صحيفة “حرييت” التركية، الإثنين، أن مصدر المعرف الرقمي (آي بي)، المستخدم أثناء عملية الحذف.

هو شبكة (إكسبريس في بي إن) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي لا تخزن سجلات اتصال.