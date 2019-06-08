مجهول يخنقني في المنام… كابوس لا يعبّر

رأيت في المنام مجهولا يقوم بخنقي بكلّ عدوانية ثمّ استيقظت من النوم وأنا أصرخ، فما هو تعبير الرؤيا؟

مع العلم أني شخص ملتزم ومعتمر.

نصر الدين من وهران

خيرا رأيت:

هذه الرؤيا من قسم رؤيا تحزين الشيطان فلا تلتفت إليها فهي من النوع الذي لا يقصّ ولا يعبّر.

فقد ذهب أغلب علماء تعبير المنام إلى أن الحلم لا يقصّ على عابر.

فعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فلينفث عن يساره ثلاثاً فليستعذ بالله من الشيطان ولينفث عن يساره ثلاثاً ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا».

وعن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحداً، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب».

وعليك بالتزام هذه الآداب لدفع الرؤى الشيطانية المحزنة حتى لا تضرك ولا تفتنك:

1* أن يتعوذ بالله من شرها.

2* أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله صلى الله عليه وسلّم عن أبي هريرة «إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها».

3* أن يتفل حين ينتبه من نومه عن يساره ثلاثا، أي يبصق عن جانبه الأيسر ثلاث مرات بصقا خفيفا.

4* أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه حين رأى الحلم المزعج إلى جنبه الثاني.

5* أن لا يذكرها لأحد أبدا فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال فيه (ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره).

6* على الرائي أن يقوم فيصلي ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس».

فهذه آداب تحصينك نفسك ضد الرؤى المحزنة التي هي من الشيطان ليحزن بها المسلم، والله أعلم.