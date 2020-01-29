مجهول يدهس 3 تلميذات بسيارته ويلوذ بالفرار بعين الترك في وهران

أخبار الجزائر
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مجهول يدهس 3 تلميذات بسيارته ويلوذ بالفرار بعين الترك في وهران
بقلم كريمة سواق

تعرضت صباح اليوم الأربعاء، 3 تلميذات بالمتوسط يبلغن من العمر 14 سنة لإصابات متفاوتة الخطورة في حادث سير ببلدية عين الترك على مستوى ساحة فندق شمس.

أقدم شخص كان يسير بسرعة جنونية وفي حالة سكر حسب بعض المعلومات المتناقلة، على دهس الفتيات الثلاث بينما كن بطريقهن للالتحاق بمؤسستهن التعليمية قبل ان يلوذ بالفرار الى وجهة مجهولة.

الثلاث ضحايا تم نقلهم على جناح السرعة الى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك، أين تم تقديم كافة الإسعافات لإحداهن قبل خروجها فيما تم الإبقاء على اثنتين لخطورة إصاباتهن.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث المريع وبالتالي تحديد هوية المتورط فيه.


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