مجهول يسرق 34 مليونا بعد سطو مسلح على مكتب بريد باستعمال منجل !

الجاني هاجم رئيس المكتب وأصابه بجروح في حي لومبار بتيارت

تعرض مركز البريد سيدي خالد الواقع بحي لومبار في تيارت لعملية سطو من طرف شخص وتمكن من سرقة مبلغ مالي معتبر، بعد أن أصاب رئيس المكتب بجروح وصفت بالبالغة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الحادثة وقعت، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، بعد أن فتح رئيس الفرع المقر، وأثناء قيامه بترتيب الأوراق سمع حركة قرب الباب الخارجي فاعتقد أنها لبعض الأطفال، وبمجرد أن خرج من المكتب حتى باغته شخص مجهول بمنجل وأصابه على مستوى اليد،

قبل مسارعة المعتدي على سرقة جميع الأموال التي كانت موضوعة على المكتب تبين لاحقا أن المبلغ يتجاوز 34 مليونا،

فيما تمكن السارق من الفرار تاركا رئيس الفرع على الأرض، حيث سارع إلى إبلاغ الشرطة التي تنقلت إلى عين المكان واستجوبت الضحية وتمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المعتدي البالغ من العمر 38 سنة، بعد أن قدم الضحية بعض أوصافه.

وأسفرت التحقيقات عن أنه من المسبوقين قضائيا والبحث جارٍ عنه.

وحسب المعلومات التي استقتها “النهار”، فإن المتهم قام، مؤخرا، بكراء مسكن قرب المكتب البريدي يعتقد أنه كان يخطط لعملية السطو.

فيما لاتزال التحقيقات متواصلة للوقوف على ملابسات الحادثة التي تركت علامات استفهام عن سبب عدم توفر مؤسسات البريد على أعوان حراسة على مدار الساعة، رغم أنها تعتبر من المؤسسات المالية.