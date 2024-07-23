مجهول يطلق النار على مجموعة من الأشخاص في مڨرة بالمسيلة

تعرض مجموعة من الأشخاص اليوم الثلاثاء إلى إطلاق نار من طرف مجهول بمڨرة ولاية المسيلة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الجاني أطلق الرصاص من سلاح على مجموعة أشخاص كانوا على متن سيارة مرسيدس. حيث أن السيارة المستهدفة كان على متنها 3 أشخاص أحدهم أصيب بجروح على مستوى الرقبة.

وأضافت ذات المصادر أن الجريح تم نقله للعلاج إلى المستشفى ومصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

وحسب شهادات تقول إن الجاني فر نحو وجهة غير معروفة على متن سيارة من نوع “ستيبواي” سوداء اللون.

من جهتها مصالح الأمن المختصة إقليميا فتحت تحقيقا معمقا في الحادث.