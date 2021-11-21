مجهول يعتدي بخنجر على أستاذة قرآن في مسجد “الإمام علي” بعنابة!

تعرضت، أول أمس، أستاذة القرآن الكريم لاعتداء خطير داخل مسجد “الإمام علي” في حي “الأبطال” بعنابة، من طرف مجهول بسلاح أبيض محظور، مخلفا لها إصابات في أنحاء متفرقة في الجسم.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان صحافي، تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه تم تسجيل تدخل في حدود منتصف النهار و51 دقيقة، إثر اعتداء جسدي على أستاذة القرآن الكريم داخل مسجد “الإمام علي” بحي “الأبطال”، خلّف لها جروحا في الرقبة وخدوشا في اليدين، وقد وجدت في حالة إغماء، وبعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقلها إلى المستشفى الجامعي “إبن رشد”، فيما لا يزال السبب قيد التحقيق من طرف مصالح الشرطة.

وأوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف، جمال عمي، لـ “النهار”، أنه تدخل فور وقوع الحادث وتقرب برفقة مفتشين ورؤساء مصالح تابعين للقطاع من أجل تفقد الحالة الصحية للأستاذة وتقديم الدعم وكافة المستلزمات ومتابعة وضعيتها الصحية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث.

وذكرت مصادر مطلعة لـ “النهار”، أن قوات الأمن الحضري الخامس عشر في “سيدي عاشور”، فتحت تحقيقا معمقا في هذه الحادثة التي اهتزت لها المنطقة، خاصة وأنها وقعت داخل الحرم المسجدي، ومست أستاذة للقرآن الكريم، كانت بصدد التحضير لتدريس فوج من التلاميذ الصغار.